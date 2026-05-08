Uomini e Donne velenosa battuta di Tina Cipollari per Gemma | Finisce la stagione e sta ancora qua

Gemma Galgani ancora single a Uomini e Donne, la pungente frecciatina di Tina Cipollari a Uomini e Donne. Tina Cipollari ieri a Uomini e Donne ha colto per l’ennesima volta la palla al balzo per fare una velenosa battutina a Gemma Galgani, d’altronde è risaputo che le due vanno avanti a battibecchi e frecciatine. Nel dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 l’opinionista non fa che giudicare negativamente la storica dama torinese, non appena il suo modo di fare e non perde occasione per farglielo notare. Spesso la accusa di prendere in giro i cavalieri e di essere solo interessata a restare in trasmissione. Ieri si sono presentati in studio Tiziana e Mauro per parlare della loro storia d’amore, i due sono usciti insieme da Uomini e Donne qualche mese fa e sono innamoratissimi.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Uomini e Donne, Tina Cipollari fa una tremenda previsione su Gemma Galgani “Non troverà…”

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