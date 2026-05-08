Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, trasmessa venerdì 8 maggio 2026, sono stati protagonisti momenti intensi e vissuti con forte emozione. Durante la puntata sono avvenuti scontri tra alcuni partecipanti, accompagnati da lacrime e tensioni evidenti. Alcuni momenti hanno suscitato anche risate tra il pubblico presente in studio. La trasmissione ha offerto uno spettacolo ricco di emozioni e reazioni diverse da parte dei protagonisti.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, venerdì 8 maggio 2026, non sono mancati scontri, lacrime e momenti esilaranti. Al centro dello studio, dame e cavalieri del Trono Over, con Maria De Filippi affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Matteo Stratoti torna nei provini di Uomini e Donne e Temptation Island Marina in lacrime contro Giancarlo : “mi ha devastata”. La prima a sedersi al centro dello studio è stata Marina, che, visibilmente commossa, ha ripreso il suo scontro con Tina e Gianni. Durante la puntata, è stata mostrata una clip del backstage in cui la dama si lasciava andare a un duro sfogo contro Giancarlo.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: lacrime e scontri infuocati nella puntata di oggi

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