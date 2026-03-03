Uomini e Donne anticipazioni registrazione 3 marzo | accesi scontri in studio Sara scatena la gelosia di un corteggiatore

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 3 marzo, si sono verificati numerosi scontri tra i partecipanti in studio. Sara ha suscitato la gelosia di un corteggiatore, che ha reagito in modo evidente. La puntata è stata caratterizzata da confronti diretti e tensioni tra i protagonisti, senza ulteriori sviluppi o commenti da parte dei presenti.

Ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni di Uomini e Donne legate alla registrazione del 3 marzo 2026, presto visibile anche in TV su Canale 5. Ieri 3 marzo si è tenuta una nuova registrazione e LorenzoPugnaloni.it ha fornito tutte le anticipazioni di Uomini e Donne tra Trono Classico e Trono Over. Partiamo proprio dalle dame e dai cavalieri del dating show. La puntata si è aperta con Gemma Galgani e con le sue esterne. A Torino ha avuto un incontro con l'ultimo cavaliere arrivato per lei. Non sembra però essere scoccata la scintilla e in studio ha fatto sapere di volere chiudere. Edoardo invece ha avuto modo di uscire con Anita e Maria, ma come puntualizzato dalle anticipazioni di Uomini e Donne del 3 marzo, a anche risentito Paola.

Uomini e Donne anticipazioni: Sara ha un nuovo corteggiatore, Gemma elimina Ciro

Uomini e Donne, registrazione 2 marzo 2026: le anticipazioni

