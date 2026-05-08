Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 8 maggio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 8 maggio 2026, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con le anticipazioni e le news aggiornate. La diretta streaming permette di seguire in tempo reale le vicende del Trono Over e del Trono Classico. Sono disponibili anche video su Witty TV, che mostrano i momenti salienti della puntata di questa giornata.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 8 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Marina e Giancarlo tra incomprensioni e chiarimenti. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal ritorno di Tiziana e Mauro che raccontano il loro amore fuori dal programma. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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