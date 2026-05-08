Nelle puntate di Un Posto al Sole dell’11 al 15 maggio 2026 si intensificano i rapporti tra Ornella e Vanni, mentre il rapporto tra Ornella e Raffaele si fa più teso. Raffaele mostra chiaramente sentimenti di gelosia nei confronti della moglie, che si avvicina sempre di più a Vanni. La situazione porta a scontri diretti tra Ornella e Raffaele, creando nuove tensioni tra i personaggi principali della soap.

© US Rai Cresce la tensione a Un Posto al Sole tra Ornella e Raffaele. Quest’ultimo non riesce infatti a nascondere la gelosia evidente per la vicinanza della moglie con Vanni e si scontra apertamente con lei. Un litigio che porta Raffaele al limite e che rischia di incrinare anche il suo rapporto con Renato. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. La soap si può vedere anche in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Ecco le anticipazioni. Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2026.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dall’11 al 15 maggio 2026: Ornella è sempre più vicina a Vanni e distante da Raffaele

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