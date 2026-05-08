Un mese di azione globale dell’Onu per il clima e la governance

L’Onu ha avviato un mese di iniziative dedicate al clima e alla governance a livello globale. Il Segretariato SDSN ha pubblicato gli aggiornamenti di aprile, segnalando progressi significativi in direzione dell’Agenda 2030. Le attività si concentrano su vari aspetti delle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di monitorare e promuovere azioni concrete. Sono stati resi noti dati e analisi relativi agli avanzamenti raggiunti nelle ultime settimane.

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di Claudio Quintano + assistente Gemini GOOGLE Il Segretariato SDSN ha appena pubblicato gli aggiornamenti di aprile, evidenziando passi avanti cruciali verso l’Agenda 2030. Dalla riforma dello Statuto ONU discussa con leader mondiali alla formazione delle nuove generazioni nel Forum ECOSOC, il messaggio è chiaro: la sostenibilità richiede riforme strutturali e competenze tecniche. L’UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) è una rete globale nata nel 2012, sotto l’egida del Segretario Generale delle Nazioni Unite, per mobilitare le competenze scientifiche e tecnologiche a favore dello sviluppo sostenibile Obiettivi e Attività Principali La missione principale dell’SDSN è supportare l’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 e dell’Accordo di Parigi sul clima.🔗 Leggi su Ildenaro.it Ocean Literacy in Practice: Turning Knowledge into Action for the Ocean Notizie correlate Rottura globale: la nuova governance transnazionale perIl mondo non vive più un semplice momento di instabilità, ma affronta una rottura profonda che sta spezzando le certezze che hanno sorretto l’ordine... Studente di Rovigo a New York: premio ONU e leadership globaleUn giovane studente di Rovigo ha appena completato un viaggio formativo a New York, partecipando alla più grande simulazione europea dei processi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: MSF: 10 anni dopo la risoluzione ONU 2286, un fallimento nella protezione della sanità nei conflitti; Standing Police Capacity delle Nazioni Unite: a Brindisi un retreat strategico; US-proposed Iran resolution at UN faces likely vetoes from China, Russia; Mattarella: Le missioni Onu sono l'ultimo strumento per la pace. Oroscopo di aprile 2026, un mese decisivo: Ariete in azione, Toro frenato, Leone entusiasta. Scorpione? Stravolge i pianiL’Ariete è in piena affermazione: sente di poter scegliere e cambiare rotta con maggiore sicurezza. Il Leone ritrova entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, comprendendo che non basta brillare: ... leggo.it Oroscopo di aprile 2026, un mese decisivo: Ariete in azione, Toro frenato, Leone entusiasta. Scorpione? Stravolge i pianiAprile 2026 apre una fase decisiva, segnata da scelte più consapevoli e direzioni che iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza. Il Sole in Ariete spinge ad agire con coraggio e a prendere ... leggo.it Il virus ha scatenato il botta e risposta tra l'Organizzazione mondiale della sanità e il governo argentino, che difende la scelta di essere uscito dall'agenzia Onu. Intanto, Donald Trump ha provato a portare rassicurazioni: “È, speriamo, sotto controllo” - facebook.com facebook L' #Iran all' #Onu accusa gli #Usa di aver violato il cessate il fuoco x.com