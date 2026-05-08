Un linguaggio che lascia stupiti | chi invecchia non è un parassita

Un articolo del Giornale riporta che il governo attuale viene criticato da un noto editorialista, che già in passato aveva espresso disappunto. L'articolo sottolinea che l'atteggiamento dell'autore nei confronti delle politiche del governo non è cambiato nel tempo, e si riferisce a dichiarazioni passate e presenti. La critica riguarda principalmente le scelte politiche e le decisioni prese dall'esecutivo attuale, senza inserire opinioni o commenti personali.

In un altro articolo del Giornale si dà notizia che a Massimo Giannini (e per favore, non insistete) il governo di Giorgia Meloni gli fa schifo oggi, gli faceva schifo ieri e figuriamoci domani. È il bello della libertà e del Free Speech: ti alzi e dici quel che pensi. Tutti già sanno che cosa pensi e che pensano anche loro e ti applaudono da spellarsi le mani. L'argomento monotematico era il record di longevità e governo e il gioco consisteva nel ripetere che un buon governo, affinché sia davvero un buon governo, non basta che duri, ma che faccia anche le cose che piacciono a coloro che odiano il governo. Sì, stiamo ancora dicendo cose...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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