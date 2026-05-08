Uccisione Bruno la Procura ordina l' autopsia | scatta l’accusa di omicidio per Robustella

La Procura di Foggia ha disposto l’autopsia sul corpo di un uomo di 33 anni, ucciso con colpi di pistola in un episodio avvenuto il 29 aprile nel quartiere delle Vigne. L’indagine si concentra sull’episodio di sparatoria che si è verificato nei pressi di via Cerignola, dove sono state ascoltate diverse testimonianze. Un uomo di 50 anni è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio.

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La Procura di Foggia (pm Riccio) ha ordinato l’autopsia sul corpo di Antonio Stefano Bruno, 33enne foggiano ucciso a colpi di pistola lo scorso 29 aprile, nella sparatoria avvenuta al Quadrone delle Vigne, nei pressi di via Cerignola, a Foggia. Nel conflitto a fuoco, avvenuto nei pressi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Mamma di 24 anni morta dopo il parto a Firenze, la Procura dispone l’autopsia: si indaga per omicidio colposoLa Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per fare luce sulla morte della 24enne deceduta dopo il parto all'ospedale... Autopsia su don Mauro: emerge la verità sull’uccisione del diacono? Cosa scoprirai Cosa hanno rivelato le TAC sulle ferite del giovane diacono? Come ha fatto il corpo a conservarsi quasi integro per 82 anni? Perché... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Uccisione Bruno, la Procura ordina l'autopsia: scatta l’accusa di omicidio per Robustella - FoggiaToday; Foggia, le indagini sull'omicidio Bruno: prima la lite, poi la sparatoria. La verità dalle analisi sulla pistola; Foggia spara ancora, riflettori sulla famiglia Bruno. Almeno due piste investigative; Omicidio in via Cerignola: i nodi da sciogliere sull'agguato alla famiglia Bruno - FoggiaToday. Foggia, le indagini sull'omicidio Bruno: prima la lite, poi la sparatoria. La verità dalle analisi sulla pistolaFeriti anche il padre ed un fratello della vittima: il nonno è in carcere per omicidi e traffico di droga. Fermato un incensurato di Manfredonia ... lagazzettadelmezzogiorno.it BRUNO FOGGIA Foggia, omicidio Bruno: prima la lite, poi la sparatoria. Ecco chi è il manfredoniano ferito(gazzettadelmezzogiorno.it). Potrebbe esserci un litigio all’origine dell’omicidio di Antonio Stefano Bruno e del ferimento di altre tre persone, avvenuti ieri intorno a mezzogiorno a Foggia, nella zo ... statoquotidiano.it UCCISIONE FILOMENA BRUNO Sgomento il legale dei familiari della donna assassinata: "Non le era mai stato proposto di andare in una casa protetta, protezione che lei aveva invocato nelle denunce" - facebook.com facebook