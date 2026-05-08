Tumore della prostata le novità su screening e diagnosi dall’Eau 2026

Ogni anno in Italia si registrano più di 40.000 nuovi casi di tumore alla prostata, con oltre 500.000 persone che vivono con questa diagnosi. In occasione dell’Eau 2026, sono stati presentati aggiornamenti riguardo le procedure di screening e diagnosi, con nuovi protocolli e tecniche che potrebbero cambiare il modo di affrontare questa patologia. Sono stati inoltre discussi i risultati di alcuni studi recenti e le possibili applicazioni cliniche.

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Ogni anno in Italia si registrano oltre 40.000 nuovi casi di tumore della prostata, con più di 500.000 le persone che convivono con questa diagnosi. Dal recente Congresso Europeo di Urologia 2026 ( European Association of Urology 2026 ), tenutosi a Londra, arriva un messaggio importante per i medici, ovvero “l’invito a ‘trattare in modo personalizzato’ i pazienti con tumore della prostata, aumentando la precisione delle scelte diagnostico- terapeutiche lungo tutto il percorso di cura”. Parola di Bernardo Rocco, professore ordinario di Urologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore della Uoc di Urologia della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, che analizza le novità emerse dall’incontro, a partire dallo screening.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tumore della prostata, le novità su screening e diagnosi dall’Eau 2026 Notizie correlate Tumore alla prostata: esami gratuiti del Psa e screening avanzati nei centri MarilabIl tumore della prostata si conferma come la neoplasia più diffusa tra la popolazione maschile in Italia, colpendo circa un uomo su otto nel corso... Tumore ovarico, la sfida della diagnosi precoce: tornano le peonie della solidarietàÈ una malattia silenziosa, che spesso si nasconde dietro sintomi comuni ma che, in Emilia-Romagna, colpisce ogni anno tra le 400 e le 450 donne. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L'Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza al workshop nazionale di Torino sullo screening del tumore della prostata; Tumore della prostata: via libera preliminare Fda a capivasertib per la forma PTEN-deficiente; Tumore prostata: terapie e qualità di vita al centro; Tumore della prostata: con i farmaci innovativi la cura diventa personalizzata. Tumore della prostata, cure più avanzate ma percorsi da aggiornare: Regione rinnovi il PDTA CLICCA PER IL VIDEOIl tumore della prostata resta la neoplasia più frequente tra gli uomini e impone una presa in carico sempre più rapida, integrata e personalizzata. ilsicilia.it Tumore alla prostata, ok dell’Aifa a nuovo farmaco più terapia ormonaleIl medicinale orale riduce del 46% rischio di progressione e consente personalizzazione cure. Migliora il controllo della malattia ... repubblica.it Nel mese di maggio tornano gli Open Day sul tumore della vescica promossi dall’Associazione PaLiNUro, che quest’anno si svolgeranno nella città di Torino. Un’occasione preziosa per conoscere i campanelli d’allarme del quinto tumore più frequente in Italia - facebook.com facebook Giornata dedicata al PDTA del tumore della prostata #ASUFC Un confronto tra colleghi per rendere i percorsi di cura sempre più chiari ed efficaci per i pazienti Grazie a Alessandro Crestani e Gianluca Giannarini per l’invito #Teamwork #UroTrieste @gioligu x.com