Trump sull’Iran | attacchi neutralizzati e proposta di pace in una pagina

Recentemente si sono verificati attacchi di droni iraniani che hanno colpito tre cacciatorpediniere americani. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver neutralizzato gli attacchi senza riportare danni gravi. Nel frattempo, è stata presentata una proposta di pace scritta su una sola pagina, i cui dettagli non sono stati divulgati pubblicamente. La vicenda ha attirato l’attenzione su queste azioni e sulle iniziative di dialogo tra le parti coinvolte.

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