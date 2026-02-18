Eboli finto nipote tenta la truffa a un anziano | fermato con oro e contanti

A Eboli, un uomo proveniente dall’area napoletana è stato arrestato mentre cercava di truffare un anziano fingendosi suo nipote, portando con sé oro e contanti. La vittima, un settantenne, aveva già aperto la porta quando il truffatore gli ha mostrato alcuni oggetti in oro e ha chiesto denaro per un presunto problema familiare. La polizia ha intercettato il sospettato poco dopo, trovandolo con il bottino e sequestrando anche altri effetti personali.

EBOLI – Nuovo episodio di raggiro ai danni di una persona anziana nell’Ebolitano. Un uomo proveniente dall’area napoletana avrebbe tentato di mettere a segno una truffa presentandosi come parente della vittima, con la classica tecnica del “finto nipote”. Secondo quanto ricostruito, l’individuo sarebbe riuscito a farsi consegnare denaro e oggetti in oro custoditi nell’abitazione. Ma qualcosa non ha convinto l’anziano, che ha maturato sospetti e ha contattato le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente e, una volta arrivati sul posto, avrebbero sorpreso il presunto truffatore ancora in possesso della refurtiva, per un valore stimato in alcune centinaia di euro. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Eboli, finto nipote tenta la truffa a un anziano: fermato con oro e contanti Finto avvocato tenta truffa ad anzianoUn truffatore, fingendosi avvocato, ha contattato telefonicamente un anziano in Valle Telesina, convincendolo che un familiare fosse in stato di fermo. Finto maresciallo truffa un anziano: arrestato 33enne con 4mila euro e oro nascosti negli slipUn uomo di 33 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nel pomeriggio a Benevento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Eboli: tenta la truffa del finto nipote, arrestato; Tentata truffa aggravata ad Eboli, si spaccia per il nipote: arrestato; Auto in fiamme nello spiazzo retrostante la Chiesa Madre di Eboli; Il maltempo concede una tregua: nel salernitano si fa la conta dei danni. Eboli, finto nipote tenta la truffa a un anziano: fermato con oro e contantiEBOLI – Nuovo episodio di raggiro ai danni di una persona anziana nell’Ebolitano. Un uomo proveniente dall’area napoletana avrebbe tentato di mettere a ... zon.it Eboli: tenta la truffa del finto nipote, arrestatoLunedì ad Eboli iCarabinieri della locale Sezione Operativa hanno preceduto all’arresto di Francescopio Corvino, della provincia d i Napoli, indagato per truffa aggravata ad un anziano del luogo. infocilento.it TRUFFA DEL “FINTO NIPOTE” A EBOLI: ARRESTATO UN UOMO - A i della Sezione Operativa hanno fermato e arrestato Francescopio Corvino, residente in provincia di Napoli, accusato di ai danni di un facebook