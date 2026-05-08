Toyota utile operativo -21% dopo 7,5 mld di dazi Usa Gruppo alza dividendo

Toyota ha annunciato i risultati dell’esercizio 2025-2026, con ricavi record e un incremento delle vendite. Tuttavia, l’utile operativo ha registrato una diminuzione del 21%, a causa di un impatto di 7,5 miliardi di euro derivante dai dazi imposti negli Stati Uniti. Il gruppo ha inoltre deciso di aumentare il dividendo agli azionisti, mentre i margini sono calati a causa dell’aumento dei costi e degli investimenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Milano, 8 mag. (askanews) – Toyota, il più grande gruppo auto al mondo, chiude l’esercizio 2025-2026 con ricavi record e vendite in crescita, ma margini in forte calo per dazi Usa che hanno avuto un impatto di 7,5 miliardi di euro, aumento dei costi e investimenti. Il gruppo alza il dividendo a 95 yen per azione, con previsione a 100 yen nel nuovo esercizio, ma per il 2026-2027 indica un rallentamento, con utile operativo atteso in calo per il terzo anno consecutivo e un impatto negativo da 400 miliardi di yen, circa 2,2 miliardi di euro, legato al Medio Oriente. Nell’esercizio chiuso il 31 marzo, i ricavi sono aumentati del 5,5% a 50,7 trilioni di yen, pari a circa 275 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Iren, in 2025 margine operativo lordo + 6% e utile netto gruppo +11,9%: proposto dividendo di 13,8 centesimi Leggi anche: Volkswagen: utile -44%, taglia dividendo e alza esuberi, 50mila al 2030 Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Toyota utile operativo -21% dopo 7,5 mld di dazi Usa. Gruppo alza dividendo; Toyota: la situazione in Medio Oriente peserà per altri 400 miliardi di yen sull'utile operativo dell'esercizio in corso a livello di riduzione dei costi. Toyota utile operativo -21% dopo 7,5 mld di dazi USA. Gruppo alza dividendoMilano, 8 mag. (askanews) – Toyota, il più grande gruppo auto al mondo, chiude ... msn.com Toyota prevede calo del 20% degli utili, pesano dazi Usa e guerra MOI dazi imposti dall'amministrazione Trump sulle importazioni di automobili e le tensioni geopolitiche in Medio Oriente pesano sulle prospettive di Toyota, che prevede per l'esercizio fiscale in corso ... ansa.it Andrea Govoni. StereojamMusic · Inspirational. Ti sarebbe utile o finirebbe in un cassetto l’ho messo nella raccolta che aggiorno sul profilo Se ti interessa scrivimi e ti mando i dettagli #casafunzionale, #vitapiùsemplice, #menostressincasa, #oggettifurbi, - facebook.com facebook