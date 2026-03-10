Volkswagen | utile -44% taglia dividendo e alza esuberi 50mila al 2030

Il gruppo Volkswagen ha annunciato che nel 2025 ha registrato un utile in calo del 44%, deciso di ridurre il dividendo e di aumentare gli esuberi, con un piano di circa 50 mila licenziamenti previsto entro il 2030. La società ha anche comunicato che nel 2025 ha concluso l’anno con risultati finanziari in forte diminuzione rispetto all’anno precedente.

Milano, 10 mar. (askanews) – Il gruppo Volkswagen archivia il 2025 con conti in netto peggioramento: l’utile netto crolla del 44% a 6,9 miliardi di euro, mentre il risultato operativo si dimezza del 53% a 8,9 miliardi con un margine sceso al 2,8%, il livello più basso dallo scandalo dieselgate del 2016. I ricavi si attestano a 321,9 miliardi, sostanzialmente stabili (-0,8%), le consegne restano vicine ai 9 milioni di veicoli (-0,2%) mentre il flusso di cassa della divisione auto sale a 6,4 miliardi (+24%). In rialzo il titolo in Borsa del 2% circa. A pesare sui conti i dazi Usa, che hanno inciso per 2,9 miliardi sull’utile operativo, e la svalutazione dell’avviamento Porsche per 2,7 miliardi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Volkswagen pronta a tagliare 50mila posti, l’utile netto dimezzato a 6,9 miliardi Volkswagen taglia 50mila posti di lavoro, pesano i dazi di Trump sulle autoIl gruppo Volkswagen ha portato i risultati del difficile 2025 alla Borsa di Francoforte. Una selezione di notizie su Volkswagen utile 44 taglia dividendo e... Volkswagen taglia 50mila posti di lavoro, pesano i dazi di Trump sulle autoVolkswagen punta a risparmi per 6 miliardi di euro per salvare la redditività del gruppo tra dazi e crisi dei mercati. Ecco come e dove taglia ... quifinanza.it Volkswagen torna in utile, ma il prezzo è altissimo: via 50mila dipendenti. Ecco il nuovo pianoIl colosso tedesco torna all'utile per 439 milioni, ma taglia i dividendi del 17% e alza l'asticella degli esuberi ... today.it