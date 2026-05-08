Torino-Sassuolo per la gloria | il Cholito e Perdersen ribaltano i neroverdi dopo il gol di Thorsvedt

Nel match tra Torino e Sassuolo, il risultato finale è stato di 2-1 in favore dei padroni di casa. La partita si è conclusa dopo una ripresa in cui il Torino ha segnato due gol, ribaltando lo svantaggio iniziale degli ospiti, che avevano aperto le marcature con Thorsvedt. La sfida si è svolta in modo deciso nella seconda parte, con i gol decisivi che hanno determinato il risultato.

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