Torino-Sassuolo per la gloria | il Cholito e Perdersen ribaltano i neroverdi dopo il gol di Thorsvedt

Da feedpress.me 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Torino e Sassuolo, il risultato finale è stato di 2-1 in favore dei padroni di casa. La partita si è conclusa dopo una ripresa in cui il Torino ha segnato due gol, ribaltando lo svantaggio iniziale degli ospiti, che avevano aperto le marcature con Thorsvedt. La sfida si è svolta in modo deciso nella seconda parte, con i gol decisivi che hanno determinato il risultato.

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Il Torino supera il Sassuolo 2-1 al termine di una gara decisa nella ripresa, dopo l’iniziale vantaggio degli ospiti. La partita È il Sassuolo a sbloccare il match al 7’ del secondo tempo con Thorstvedt, ma la reazione granata non tarda ad arrivare. Al 21’ Simeone ristabilisce la parità, prima del gol decisivo firmato al 25’ da Pedersen, che completa la rimonta. Le valutazioni Tra i migliori per il Torino Simeone, autore di una prova convincente, e Pedersen, decisivo dalla panchina. Buona anche la prestazione di Ebosse. Nel Sassuolo si distingue Thorstvedt, mentre resta sottotono il reparto offensivo. Tabellino MARCATORI: 7' st Thorstvedt, 21' st Simeone, 25' st Pedersen.🔗 Leggi su Feedpress.me

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