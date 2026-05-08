Stasera alle 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino si affrontano le squadre di Grosso e D’Aversa. La partita rappresenta l’occasione per entrambe di ottenere punti in classifica, con i due allenatori che hanno scelto le formazioni per la sfida. La gara si svolge in un momento di confronto tra le formazioni, con il Torino che cerca di trovare un equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

Le squadre di Grosso e D’Aversa si incontreranno stasera alle 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino. Da una parte il Sassuolo, reduce da tre risultati utili consecutivi che hanno sempre portato punti, dall’altra un Torino in evidente crisi d’identità, che n on trova i tre punti da tre giornate. il posticipo di stasera sarà fondamentale per verificare se qualcosa cambierà. Berardi e la fluidità di Grosso. Il Sassuolo ha imparato a gestire il possesso con una verticalità sconosciuta fino a pochi mesi fa. Il segreto sta nell’ occupazione degli spazi: i neroverdi giocano di prima, muovendo la palla rapidamente per mettere in difficoltà le linee avversarie e sfruttare i corridoi intermedi.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Torino-Sassuolo: il gioco di prima di Grosso sfida la ricerca di equilibrio del Toro

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