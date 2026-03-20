Juventus match col Sassuolo a rischio? Epidemia tra i neroverdi

Il Sassuolo ha sei giocatori isolati per pertosse, creando una situazione di emergenza sanitaria. La partita contro la Juventus è a rischio a causa dell’epidemia tra i neroverdi. La squadra è in difficoltà prima di affrontare la trasferta, con alcuni elementi fuori gioco per motivi di salute. La sfida prevista potrebbe essere rinviata o modificata a causa delle circostanze.

Sassuolo in emergenza sanitaria: 6 giocatori isolati per pertosse, Il Sassuolo si trova ad affrontare una situazione delicata alla vigilia della sfida contro la Juventus. Come comunicato ufficialmente dal club neroverde, 6 calciatori sono stati messi in isolamento precauzionale a causa di un caso confermato di pertosse e altri 5 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, match col Sassuolo a rischio? Epidemia tra i neroverdi Articoli correlati Juve Sassuolo, chance in arrivo per Zhegrova nel match con i neroverdi? Cosa filtra dalla Continassadi Redazione JuventusNews24Juve Sassuolo, chance in arrivo per Zhegrova nella sfida di sabato sera prevista allo Stadium? Cosa filtra dalla... Roma Sassuolo 2-0, Kone e Soulé stendono i neroverdi: i giallorossi agganciano il Milan. Il resoconto del matchTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Tutti gli aggiornamenti su Juventus match col Sassuolo a rischio... Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Sassuolo; Verso Juve-Sassuolo: Vlahovic sarà convocato e Thuram...; Juventus-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Torna il campionato: Roma in casa con la Fiorentina, l’Inter va a Sassuolo. Spicca Juventus-Milan. Juventus–Sassuolo: numeri e curiosità del matchJuventus e Sassuolo si affronteranno sabato 21 marzo alle ore 20:45 in una sfida valida per la 30ª giornata di Serie A. Ecco alcuni dati significativi a confronto tra le due squadre: ... tuttojuve.com Sassuolo, caso di pertosse: le news in diretta in vista della JuveIl club neroverde ha comunicato di aver riscontrato, all’interno del gruppo squadra, un caso di pertosse e cinque casi con sintomatologia compatibile. I soggetti con sintomi sono isolati e monitorati ... sport.sky.it Caos in casa Sassuolo in vista della sfida di campionato contro la Juventus. È stato riscontrato un caso di pertosse e cinque casi con sintomatologia compatibile. Già informata la Lega Serie A: https://fanpa.ge/i6qtE - facebook.com facebook #Juventus #Sassuolo a rischio Sei casi di pertosse, Grosso: "Squadra decimata". Cosa filtra calciomercato.com/liste/sassuolo… x.com