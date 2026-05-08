Domenica 10 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Tolosa e Lione, con le formazioni ufficiali già annunciate. Il Lione, in corsa per il ritorno in Champions League dopo cinque stagioni, si trova in una posizione favorevole e, con una vittoria e risultati positivi dagli altri campi, potrebbe matematicamente raggiungere l’obiettivo con un turno di anticipo. I convocati delle due squadre sono stati resi noti e le quote dei bookmaker sono state aggiornate.

Il Lione è ad un passo dal ritorno in Champions League dopo 5 anni di assenza: in caso di vittoria quest’oggi a Tolosa e di notizie positive dagli altri campi potrebbe addirittura arrivare la matematica con 90 minuti di anticipo. I Violets intanto nonostante non abbiano più obiettivi di classifica non mollano, anzi: 4 punti tra Strasburgo e Monaco hanno tagliato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Tolosa-Lione (domenica 10 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Gones decimati al Municipal di Tolosa

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