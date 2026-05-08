Tensioni alla STMicroelectronics | chiesta un' audizione urgente in Regione Lombardia

Le tensioni all’interno dello stabilimento di una grande azienda tecnologica hanno portato i rappresentanti dei lavoratori a chiedere un intervento immediato alle istituzioni regionali. Nei giorni scorsi, la RSU ha espresso preoccupazione per il clima di insicurezza percepito tra i dipendenti e ha sollecitato un’audizione urgente in Regione Lombardia. La richiesta mira a chiarire le condizioni che si sono create nello stabilimento e a trovare una soluzione.

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Nei giorni scorsi la RSU aveva chiesto un intervento urgente delle istituzioni per quel clima di tensione e di insicurezza che – secondo i rappresentanti dei lavoratori – si respira all’interno dell’azienda. Adesso si mobilita la politica e il Movimento 5 Stelle ha chiesto un'audizione urgente in.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Finanziamento da 18 milioni per l’Anfiteatro: chiesta l’audizione della sindacaGli esperti hanno raccomandato l’adozione di uno dei tre progetti illustrati nell’ultima riunione del comitato voluto da Adriana Poli Bortone. STMicroelectronics e il futuro incerto di 2.200 lavoratori: oggi il presidio davanti alla RegioneL’azienda ha confermato che alla STMicroelectronics di Agrate Brianza non ci sono esuberi. Contenuti e approfondimenti Si parla di: STMicroelectronics, tensione alle stelle: i sindacati chiedono subito la convocazione del tavolo tecnico. Tensioni alla STMicroelectronics: chiesta un'audizione urgente in Regione LombardiaChe cosa sta succedendo all'interno del sito di Agrate Brianza. A dicembre l'assessore regionale Guido Guidesi era andato in visita ... monzatoday.it STMicroelectronics, il M5S chiede un’audizione urgente in RegionePizzighini e Fumagalli: Preoccupano licenziamenti, clima interno e possibili ridimensionamenti dello stabilimento. mbnews.it