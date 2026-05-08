Tensioni alla STMicroelectronics | chiesta un' audizione urgente in Regione Lombardia
Le tensioni all’interno dello stabilimento di una grande azienda tecnologica hanno portato i rappresentanti dei lavoratori a chiedere un intervento immediato alle istituzioni regionali. Nei giorni scorsi, la RSU ha espresso preoccupazione per il clima di insicurezza percepito tra i dipendenti e ha sollecitato un’audizione urgente in Regione Lombardia. La richiesta mira a chiarire le condizioni che si sono create nello stabilimento e a trovare una soluzione.
Nei giorni scorsi la RSU aveva chiesto un intervento urgente delle istituzioni per quel clima di tensione e di insicurezza che – secondo i rappresentanti dei lavoratori – si respira all’interno dell’azienda. Adesso si mobilita la politica e il Movimento 5 Stelle ha chiesto un'audizione urgente in.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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