Teniamoci in Con-Tatto Educare alle differenze | studenti in cammino per il rispetto delle differenze
Questa mattina si è svolta una camminata che ha avuto come obiettivo promuovere il rispetto delle differenze tra studenti. L’evento è partito da Piazza della Pace ed è stato l’atto conclusivo del progetto intitolato Teniamoci in Con-Tatto – Educare alle Differenze. La manifestazione ha coinvolto i giovani in un percorso dedicato alla sensibilizzazione sulla diversità e sull’importanza di rispettarla.
Si è svolta questa mattina la Camminata per educare alle differenze, con partenza da Piazza della Pace, evento conclusivo del progetto Teniamoci in Con-Tatto – Educare alle Differenze.All’avvio della camminata ha portato i saluti istituzionali l’Assessora ai Diritti e alle Pari Opportunità.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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