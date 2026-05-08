Teniamoci in Con-Tatto Educare alle differenze | studenti in cammino per il rispetto delle differenze

Questa mattina si è svolta una camminata che ha avuto come obiettivo promuovere il rispetto delle differenze tra studenti. L’evento è partito da Piazza della Pace ed è stato l’atto conclusivo del progetto intitolato Teniamoci in Con-Tatto – Educare alle Differenze. La manifestazione ha coinvolto i giovani in un percorso dedicato alla sensibilizzazione sulla diversità e sull’importanza di rispettarla.

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