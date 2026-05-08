tedeschi e fascisti

Valeria Bruni Tedeschi, attrice nota anche per i ruoli sul grande schermo, è al centro di un dibattito pubblico che coinvolge diverse posizioni politiche e sociali. La sua figura è spesso oggetto di discussione, anche a causa di alcune dichiarazioni e prese di posizione recenti. In questo contesto, si sono registrati interventi di esponenti di diverse fazioni, tra cui gruppi con ideologie di estrema destra.

A noi Valeria Bruni Tedeschi, una bella donna che fa l'attrice per hobby, è sempre piaciuta. Sarà per la sua voce vibrante, emotiva e frammentata che esprime fragilità e nevrosi - molte nevrosi -, sarà per la sua recitazione caratterizzata da una continua ricerca di sottrazione - una sottrazione totale - ma insomma ci piace. È per questo che ci è dispiaciuto sentirla dire, l'altra sera sul red carpet dei David di Donatello, che "Il cinema italiano è stato messo sotto un coperchio dal regime fascista e da Berlusconi". Forse ha ragione; anche se noi non sottovaluteremmo responsabilità pure di Garibaldi e Giolitti. Però Valeria Bruni Tedeschi -...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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David di Donatello 2026, Tedeschi: «Fascismo e Berlusconi hanno messo cinema sotto coperchio»«C'è stato un periodo nella storia, in cui il cinema italiano è stato quasi messo sotto un coperchio dai regimi, quello fascista e da Berlusconi. Perciò ... ilmessaggero.it

Tedeschi e fascistiValeria Bruni Tedeschi: Il cinema italiano è stato messo sotto un coperchio dal regime fascista e da Berlusconi ... ilgiornale.it

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