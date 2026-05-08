Sveva Sagramola | Con Pagine d' aMare' importanza al nostro mare che soffre

Il mare è in sofferenza a livello globale, e il Mediterraneo è tra le aree più colpite. Questa situazione è stata evidenziata durante un evento a Pisa, dove è stato sottolineato come il Mediterraneo sia un punto sensibile, paragonato ai grandi ghiacciai per i problemi che affronta. La discussione si è concentrata sull’importanza di prestare attenzione alle sfide che il mare sta vivendo e alle conseguenze per l’ambiente marino.

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Pisa, 8 mag. (Adnkronos) - "Il mare, come ben sappiamo, è in sofferenza a livello globale. Il Mediterraneo è un hot spot, nel senso che può essere equiparato ai grandi ghiacciai. È un luogo dove gli effetti del riscaldamento del clima si sentono più intensificati rispetto ad altri luoghi. Il mare è la nostra culla e soffre. Soffre di inquinamento, soffre di sovrasfruttamento, soffre. E allora è importante riportare l'attenzione, perché qualunque politica volta ad aiutare le persone, le tante persone che vivono di mare, che oggi si trovano spesso in difficoltà nelle loro imprese, non può prescindere dalla tutela di questo ecosistema che non possiamo assolutamente permetterci di perdere".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sveva Sagramola: "Con Pagine d'aMare' importanza al nostro mare che soffre" Notizie correlate Pisa 2026: Pagine d’aMare unisce cultura, mare ed economiaLa città di Pisa si prepara ad accogliere, il venerdì 8 maggio 2026, la terza edizione della rassegna letteraria Pagine d’aMare, un evento che pone... Leggi anche: Annunciati i vincitori del premio letterario 'Pagine d'aMare' Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Annunciati i vincitori della terza edizione di Pagine d’aMare; I vincitori della terza edizione della rassegna letteraria 'Pagine d'aMare'; Pagine d'aMare | 8 maggio, Pisa | Ministro Musumeci; Mare e cultura, annunciati i vincitori di Pagine d’aMare: premiazione a Pisa l’8 maggio con Musumeci. Sveva Sagramola e Licia Colò: quel confronto ingombrante (superato col tempo)Sveva Sagramola parla del suo rapporto con Licia Colò, tra paragoni ingombranti, sguardi diversi sull’ambiente e la ricerca di una propria voce, in tv, a Geo e nella vita. Per anni confuse, oggi unite ... alfemminile.com Sveva Sagramola: «Licia Colò? L'ho sofferta per anni». L'amicizia con Gabriele Muccino e la maternità a 45 anniPer anni ha raccontato il mondo attraversandolo in prima persona: Mali, Togo, Burkina Faso, le sabbie del Sahara e poi il Pacifico, su una barca alla deriva tra atolli disabitati. Sveva Sagramola, ... leggo.it Mercoledì 20 Maggio alle ore 16:30, su Rai 3 Giorgia Miazzo sarà ospite al Programma Geo, con Sveva Sagramola, per raccontare ‘’Gli Italiani in Belgio’’ Non perdete l’appuntamento! #centrostudigrandimigrazioni #giorgiamiazzo #geo #mig - facebook.com facebook