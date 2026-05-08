Su Cuba restano divergenze ma tra Usa e Vaticano i rapporti sono solidi Parla mons Paglia

Da formiche.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante le differenze persistano, i rapporti tra gli Stati Uniti e il Vaticano rimangono forti, come ha affermato il cardinal Paglia. Durante un intervento, ha sottolineato come pace e dialogo siano elementi fondamentali sia a livello politico che spirituale. Ha inoltre evidenziato la necessità di ricostruire un mondo segnato da conflitti e tensioni internazionali, che rischiano di allontanare le persone dall’incontro e dalla comprensione reciproca.

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La pace come priorità politica e spirituale. Ma anche la necessità di “ricucire” un mondo che, tra guerre e tensioni geopolitiche, rischia di smarrire il senso dell’incontro. Monsignor Vincenzo Paglia legge così il faccia a faccia tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e Papa Leone XIV, un colloquio che arriva nel pieno delle fibrillazioni internazionali e che, secondo il presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, rappresenta molto più di una semplice tappa diplomatica. Sul tavolo non solo i rapporti tra Washington e Vaticano, ma le grandi fratture globali, da Cuba ai conflitti internazionali, passando per il ruolo del cristianesimo latinoamericano nel ridisegnare nuove traiettorie di dialogo.🔗 Leggi su Formiche.net

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