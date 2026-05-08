Su Cuba restano divergenze ma tra Usa e Vaticano i rapporti sono solidi Parla mons Paglia

Nonostante le differenze persistano, i rapporti tra gli Stati Uniti e il Vaticano rimangono forti, come ha affermato il cardinal Paglia. Durante un intervento, ha sottolineato come pace e dialogo siano elementi fondamentali sia a livello politico che spirituale. Ha inoltre evidenziato la necessità di ricostruire un mondo segnato da conflitti e tensioni internazionali, che rischiano di allontanare le persone dall’incontro e dalla comprensione reciproca.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La pace come priorità politica e spirituale. Ma anche la necessità di “ricucire” un mondo che, tra guerre e tensioni geopolitiche, rischia di smarrire il senso dell’incontro. Monsignor Vincenzo Paglia legge così il faccia a faccia tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e Papa Leone XIV, un colloquio che arriva nel pieno delle fibrillazioni internazionali e che, secondo il presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, rappresenta molto più di una semplice tappa diplomatica. Sul tavolo non solo i rapporti tra Washington e Vaticano, ma le grandi fratture globali, da Cuba ai conflitti internazionali, passando per il ruolo del cristianesimo latinoamericano nel ridisegnare nuove traiettorie di dialogo.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Su Cuba restano divergenze, ma tra Usa e Vaticano i rapporti sono solidi. Parla mons. Paglia Notizie correlate Sigonella e la base negata agli Usa, Palazzo Chigi rassicura: “Siamo coerenti, rapporti restano solidi”La base militare diSigonellatorna nel mirino dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Incontro papa-Rubio: cala la tensione, restano le divergenze; Vaticano–USA, tregua diplomatica, ma tra Cuba, Iran e Venezuela le crepe restano; Papa Leone riceve Marco Rubio. Dialogo sulla pace tra diplomazia e sfide globali; Incontro papa-Rubio | cala la tensione restano le divergenze. Vaticano–USA, tregua diplomatica, ma tra Cuba, Iran e Venezuela le crepe restanoIeri l’incontro fra Leone e Rubio dopo gli attacchi di Trump al Papa. La tregua raggiunta ma sui dossier internazionali restano le divergenze ... rsi.ch Il 29 gennaio Donald Trump firma un ordine esecutivo contro Cuba, mentre dopo l’operazione in Venezuela l’isola perde il suo principale fornitore. A metà marzo collassa la rete elettrica nazionale: milioni di persone restano senza corrente e i blackout diventa - facebook.com facebook