Sigonella e la base negata agli Usa Palazzo Chigi rassicura | Siamo coerenti rapporti restano solidi

La base militare di Sigonella è al centro di tensioni tra Italia e Stati Uniti. Nei giorni scorsi, il governo italiano ha dichiarato che non autorizzerà l’utilizzo della base da parte delle forze statunitensi. Palazzo Chigi ha precisato che la posizione italiana rimane coerente con le politiche interne e che i rapporti tra i due paesi continuano a essere considerati solidi.

La base militare diSigonellatorna nel mirino dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Ebbene, il ministro della Difesa,Guido Crosetto,ha negato agli Usa l’utilizzo della base, in un episodio rimasto riservato per giorni ma con ogni probabilità destinato a incidere sui rapporti su Roma e Washington. Una scelta che detta la linea del governo nei confronti della guerra Iran, e che scagiona da ogni tipo di presunta “sottomissione” a stelle e strisce, denunciata spesso dalle opposizioni. La decisione presa dal titolare del dicastero della Difesa, è giunta dopo un’informativa ricevuta dal capo di Stato maggiore della DifesaLuciano Portolano, che su mandato del ministro ha comunicato al comando statunitense il divieto di utilizzo della base. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sigonella e la base negata agli Usa, Palazzo Chigi rassicura: “Siamo coerenti, rapporti restano solidi” Articoli correlati Leggi anche: Base di Sigonella negata agli Usa, Palazzo Chigi: “Rispettati i trattati”. Crosetto: “Con gli Usa nulla è cambiato”. Sinistra in tilt Sigonella, la nota di Palazzo Chigi: «Solidi rapporti con gli Usa, rispettiamo i trattati»Dopo le indiscrezioni del Corriere riguardo il divieto, da parte dell’Italia agli Stati Uniti, di utilizzare la base di Sigonella per l’atterraggio... Contenuti utili per approfondire su Palazzo Chigi Temi più discussi: L'Italia ha negato la base di Sigonella ad aerei americani; Italia nega base Sigonella agli USA: stop senza permesso; Trump tra aperture e minacce: Progressi, ma pronto ad agire; LIVE | Giallo sulla mancata autorizzazione all'utilizzo di Sigonella. Crosetto: Notizia falsa, basi attive. Chigi: Nessuna frizione con Washington, rapporti solidi. Sigonella, Palazzo Chigi: Sulle basi rispettiamo la volontà di Governo e ParlamentoÈ il caso politico del giorno, anche se dalle parti del Governo si è cercato, più volte e ai più alti livelli, di disinnescare la miccia: il diniego agli Stati Uniti da parte di Roma della base aere ... msn.com Sigonella, nessuno stop agli Usa: il governo smentisce la narrazione dello strappo ed esclude tensioni diplomatiche con WashingtonSigonella, Nessuno stop agli Usa: Palazzo Chigi e Crosetto smentiscono lo strappo con Washington. Le basi restano attive, nessuna tensione diplomatica, ma le regole sugli utilizzi vanno rispettate. infodifesa.it "In riferimento alle notizie di stampa sull'utilizzo delle basi militari, si ribadisce che l'Italia agisce nel pieno rispetto degli accordi internazionali vigenti e degli indirizzi espressi dal Governo alle Camere". Lo afferma una nota di Palazzo Chigi in riferimento all - facebook.com facebook Crosetto nega l'uso di Sigonella agli Usa, Palazzo Chigi: 'Rapporti solidi e improntati alla collaborazione, rispettiamo la volontà di Governo e Parlamento' #ANSA x.com