Studiare le Stem per costruire il futuro senza fare le valigie | il progetto Skills fa dialogare scuola istituzioni e imprese

Un progetto chiamato Skills mira a collegare scuola, istituzioni e imprese per promuovere le materie STEM senza la necessità di spostarsi. Un rapporto del CensisConfcooperative ha rilevato che negli ultimi dieci anni più di 56 mila laureati hanno lasciato la Sicilia, mentre solo il 22,4% dei laureati del Sud sceglie studi in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica.

Secondo un’analisi CensisConfcooperative, negli ultimi dieci anni oltre 56 mila laureati hanno lasciato la Sicilia, mentre solo il 22,4% dei laureati del Sud sceglie discipline STEM. È in questo contesto che nasce il progetto SKILLS – Scienze, Know-how e Innovazione per la formazione e l’orientamento STEM, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale e promosso per avvicinare i giovani alle competenze più richieste dal mondo del lavoro e rafforzare il loro orientamento verso percorsi tecnico-scientifici. Guidato da Junior Achievement Italia, SKILLS ha riunito un partenariato di 12 realtà, tra cui l’Università degli Studi di Catania – con i Dipartimenti di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana” e di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica – Isola Catania e otto istituti scolastici.🔗 Leggi su Feedpress.me

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