Storia della cantieristica italiana la Fondazione Fincantieri ha presentato il primo volume
Oggi ad Ancona è stato presentato il primo volume di una collana storica dedicata alla cantieristica italiana, promossa dalla Fondazione Fincantieri. Il volume copre il periodo dall’Unità d’Italia fino all’inizio del Novecento, in particolare tra il 1861 e il 1913. L’evento ha coinvolto rappresentanti della fondazione e appassionati di storia industriale, che hanno assistito alla presentazione ufficiale del volume.
ANCONA – È stato presentato ufficialmente oggi ad Ancona, venerdì 8 maggio 2026, il primo volume della collana storica promossa dalla Fondazione Fincantieri “Storia della cantieristica italiana nell’età contemporanea – Dall’Unità all’età giolittiana (1861 -1913)”.Roberto GiulianelliSi tratta di.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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