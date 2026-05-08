Storia della cantieristica italiana la Fondazione Fincantieri ha presentato il primo volume

Oggi ad Ancona è stato presentato il primo volume di una collana storica dedicata alla cantieristica italiana, promossa dalla Fondazione Fincantieri. Il volume copre il periodo dall’Unità d’Italia fino all’inizio del Novecento, in particolare tra il 1861 e il 1913. L’evento ha coinvolto rappresentanti della fondazione e appassionati di storia industriale, che hanno assistito alla presentazione ufficiale del volume.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui