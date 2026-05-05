Stefano Baldini | La maratona ti svuota in un anno nei fai massimo tre La scarpa giusta vale 4 minuti

Stefano Baldini, campione olimpico nella maratona di Atene, ha commentato che correre una maratona può lasciarli molto stanchi e che in un anno può affrontarne al massimo tre. Ha anche sottolineato che la scelta della scarpa adatta può incidere sul risultato di circa quattro minuti. La sua esperienza nel settore, accumulata in anni di competizioni, lo porta a condividere queste considerazioni sulla fatica e sull’attrezzatura.

Stefano Baldini è uno dei grandi campioni dell'atletica italiana, vinse l'oro nella maratona alle Olimpiadi di Atene. Baldini oggi fa l'allenatore ed è un talent di Sky, a Fanpage ha parlato anche dell'evoluzione della maratona.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Maratona fuori dai Mondiali: l’allarme di Stefano Baldini? Cosa sapere Stefano Baldini segnala il rischio esclusione maratona dai Mondiali di atletica dal 2030. Leggi anche: “Ti rubano tutti i soldi”. La nuova truffa che ti svuota il conto: come difendersi Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stefano Baldini: La maratona ti svuota, in un anno nei fai massimo tre. La scarpa giusta vale 4 minuti; Alex Zanardi, il saluto all’uomo che ci ha insegnato che il limite è solo un punto di vista; Maratona al bivio: svolta o tradimento?; Rebecca Lonedo: Così ho sconfitto la paura della maratona. Stefano Baldini: La maratona ti svuota, in un anno nei fai massimo tre. La scarpa giusta vale 4 minutiStefano Baldini è uno dei grandi campioni dell'atletica italiana, vinse l'oro nella maratona alle Olimpiadi di Atene ... fanpage.it Maratona di New York, Stefano Baldini: «Correre a New York è il mio nuovo oro»Stefano Baldini, 54 anni, nona volta a New York per la maratona. Un’altra medaglia aspetta a Central Park, al traguardo. «L’ho appena passato: ho fatto l’ultimo chilometro. Un’altra grande emozione, ... ilmessaggero.it Francesco Guerra conferma il titolo italiano sui 10000 metri Soddisfazione anche per Stefano Baldini che da allenatore "piazza" tre atleti sul gradino più alto del podio. Titolo Assoluto per Federica del Buono. A voi: - facebook.com facebook