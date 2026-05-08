Esistono giardini grandissimi e minuscoli, ma ognuno, indipendentemente dalle dimensioni, può ospitare un piccolo segreto: un angolo raccolto, un rifugio nostro, un posticino dove sederci a leggere al mattino con la tazza di tè o a fare due chiacchiere al tramonto, lontano da tutto. La stanza dei girasoli è proprio questo: una piccola architettura vegetale, fatta solo di steli, foglie e fiori, che disegna nello spazio aperto un piccolo "angolo" tutto per noi. Vediamo come fare. Cos'è la stanza dei girasoli e perché ci stiamo innamorando L'idea, in sé, è semplicissima. Si traccia per...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stanza dei girasoli, come creare il tuo rifugio naturale in giardino

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