Nuoto Camp Estate 2026 | a Baronissi il campus estivo per bambini dai 5 ai 12 anni

A Baronissi riapre il Nuoto Camp Estate 2026, il campus estivo che si svolge presso la Piscina Millennium e rivolto a bambini tra i 5 e i 12 anni. L'iniziativa torna ad attirare famiglie e giovani sportivi per tutta la stagione estiva, offrendo attività di nuoto e intrattenimento a misura di bambino. La struttura ospiterà il campus durante i mesi più caldi, con programmi dedicati e orari stabiliti.

Con l’arrivo dell’estate torna a Baronissi il Nuoto Camp Estate 2026, il campus estivo dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni, organizzato presso la Piscina Millennium. Il camp si svolgerà dal lunedì al venerdì, dal 9 giugno al 31 luglio, con formula part-time dalle ore 8:30 alle 13:30, offrendo alle famiglie un’opportunità educativa e ricreativa durante il periodo estivo. Nuoto, gioco e socialità. Il programma prevede un corso di nuoto intensivo affiancato da numerose attività pensate per favorire la crescita e la socializzazione dei più piccoli. Tra le proposte del campus: Attività ricreative e di gruppo. Laboratori di arti grafiche e manipolative.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Nuoto Camp Estate 2026: a Baronissi il campus estivo per bambini dai 5 ai 12 anni Notizie correlate Aperto il casting per la sitcom “Dieci piccoli gialli”, si cercano bambini dai 9 ai 12 anniSono ufficialmente aperti i casting per “Dieci piccoli gialli”, una nuova sitcom dedicata al pubblico Kids & Teen prodotta da KidsMe, la Children... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: European Youth Camp, il laboratorio europeo del nuoto. Opportunità per i tecnici di tutta Europa.; Germania. Allenatori di nuoto: il modello tedesco cambia passo.; Ferry Weertman e l’evoluzione del nuoto in acque libere. Estate Ragazzi 2026: le proposte nel FossaneseUn elenco di progetti che promettono una stagione calda caratterizzata da sport, laboratori, attività all’aria aperta e momenti educativi ... cuneodice.it Estate Ragazzi 2026: le proposte nel Saviglianese e SaluzzeseContinua a crescere l’offerta dei servizi pronti a ospitare bambini e giovani nel periodo più caldo dell’anno, che assicurano sicurezza, divertimento e tanto movimento ... cuneodice.it NOVITA' ESTATE 2026 Camp agonistico di nuoto Aperto a tutti i piccoli e grandi atleti e futuri atleti anche non In Sport Rane Rosse! Per info, clicca su https://www.insportsrl.it/varallo/advanced-water-camp/ Per ulteriori dettagli, la reception è sempre a disposizi - facebook.com facebook