Stefano Massini, conosciuto come scrittore, drammaturgo e personaggio televisivo, presenta al teatro Bonci il suo ultimo lavoro teatrale intitolato

Stefano Massini, scrittore, drammaturgo e personaggio televisivo porta al Bonci il suo più recente lavoro teatrale: "Donald. Storia molto più che leggendaria di un Golden Man". Lo stesso titolo del libro che ha pubblicato nel maggio di un anno fa. L’appuntamento con l’unico scrittore italiano ad aver vinto il prestigioso Tony Award, è per mercoledì 22, venerdì 24, sabato 25 alle 20.30, e domenica 26 alle 16. Massini in questo monologo ripercorre la biografia di uno degli uomini più potenti e controversi del nostro tempo, fino alla sua prima elezione a Presidente degli Stati Uniti: Donald Trump. Stefano Massini, lei utilizza Trump come dispositivo narrativo: dall’uomo al sistema che lo ha generato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stefano Massini dietro la maschera di Trump: "Indago l’uomo che si è costruito un mito"

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