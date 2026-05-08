Spectrum Vates e l’album che sfida la rapidità dell’ascolto digitale | 21 tracce tra lutto rabbia famiglia e resistenza

Nel panorama del rap italiano, un album composto da ventuno tracce rappresenta una sfida alla frenesia dell’ascolto digitale. Spectrum Vates presenta un progetto che affronta temi come il lutto, la rabbia, la famiglia e la resistenza, con pezzi che spaziano tra vari stati emotivi e riflessioni. La durata complessiva e la varietà dei contenuti invitano l’ascoltatore a un ascolto più attento e dedicato, lontano dalla rapidità tipica delle playlist online.

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Nel rap italiano, oggi, un album di ventuno brani può essere letto in molti modi. Può sembrare un eccesso, una dispersione, oppure una scelta che va in controtendenza rispetto alle logiche delle piattaforme, sempre più orientate alla velocità, alla rotazione continua e a un consumo rapido della musica. Raramente, una durata così ampia coincide con una precisa direzione artistica. “ Resto Fuori ”, il primo album ufficiale di Spectrum Vates ( PaKo Music RecordsBelieve Digial ), non affida questa ampiezza alla quantità, ma alla necessità di sviluppare un discorso compiuto, in cui ogni traccia contribuisce a definire con maggior chiarezza il mondo, l’immaginario, che mette in parola.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Spectrum Vates e l’album che sfida la rapidità dell’ascolto digitale: 21 tracce tra lutto, rabbia, famiglia e resistenza Notizie correlate Olio CBD full spectrum o broad spectrum: differenze da conoscere prima dell’acquistoTempo di lettura: 7 minutiDue formule simili nel linguaggio commerciale, ma diverse per composizione, THC e verifiche da fare sul lotto Nelle schede... Meloni: “L’ascolto dei minori non è astratto, è una sfida contro la solitudine digitale”. Il governo studia ecosistemi online protettiIn un'epoca in cui lo schermo di uno smartphone ha spesso sostituito lo sguardo diretto e la relazione reale cede il passo a quella virtuale, il... Una raccolta di contenuti Resto Fuori è il nuovo album di Spectrum Vates: tracce, significato e dove ascoltarloResto Fuori di Spectrum Vates: il debut album che riporta il rap italiano al centro della scrittura Ventuno tracce tra dolore, famiglia, rabbia e resistenza: il primo album di Spectrum Vates sfida l ... spettegolando.it ll rap di Spectrum Vates. Esce Pupille d’alabastroC’è qualcosa di controtempo, quasi ostinato, nella scrittura di Spectrum Vates. Fin dal primo singolo Prosopagnosia, passando per l’album d’esordio EsseVu e la dichiarazione d’identità Non sono ... lanazione.it