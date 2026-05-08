Speaker radiofonico arrestato a Colico
Alle prime ore del mattino di oggi, 8 maggio 2026, i Carabinieri della IV Sezione del Nucleo Investigativo di Milano hanno arrestato a Colico un uomo di 57 anni, che svolgeva funzioni di Vigile del Fuoco e lavorava anche come speaker radiofonico. L’arresto è stato eseguito in seguito a un procedimento giudiziario in corso. La persona è stata condotta presso la caserma dei Carabinieri di Milano.
Alle prime ore del mattino di oggi, 8 maggio 2026, i Carabinieri della IV Sezione del Nucleo Investigativo di Milano hanno tratto in arresto a Colico un 57enne, Vigile del Fuoco e speaker radiofonico. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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