Speaker radiofonico arrestato a Colico

Alle prime ore del mattino di oggi, 8 maggio 2026, i Carabinieri della IV Sezione del Nucleo Investigativo di Milano hanno arrestato a Colico un uomo di 57 anni, che svolgeva funzioni di Vigile del Fuoco e lavorava anche come speaker radiofonico. L’arresto è stato eseguito in seguito a un procedimento giudiziario in corso. La persona è stata condotta presso la caserma dei Carabinieri di Milano.

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Alle prime ore del mattino di oggi, 8 maggio 2026, i Carabinieri della IV Sezione del Nucleo Investigativo di Milano hanno tratto in arresto a Colico un 57enne, Vigile del Fuoco e speaker radiofonico. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura.🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Arrestato a Colico lo speaker radiofonico: condanna definitivaAll'alba dell'8 maggio 2026 i Carabinieri della IV Sezione del Nucleo Investigativo di Milano hanno arrestato a Colico un uomo di 57 anni, vigile del... Argomenti più discussi: Speaker radiofonico arrestato a Colico; Arrestato a Colico lo speaker radiofonico: condanna definitiva; Arrestato il dj Mario Borghesi: deve scontare una condanna a oltre 4 anni per violenza sessuale e maltrattamenti; Santarcangelo, l’ultimo abbraccio a Gibo Gattei, la voce della Romagna.