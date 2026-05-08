Gianni Di Vita e sua figlia Alice hanno lasciato Pietracatella e si sono trasferiti a Campobasso. La famiglia ha deciso di allontanarsi dalla loro residenza dopo mesi di attenzione mediatica e vicende legate a un caso di ricina. La notizia è stata comunicata poco fa e segna un cambiamento importante nella loro quotidianità. La decisione arriva in un momento di crescente complessità sia dal punto di vista personale che pubblico.

Gianni Di Vita e la figlia Alice hanno lasciato Pietracatella per trasferirsi a Campobasso, dopo mesi trascorsi in un contesto diventato sempre più complesso sotto il profilo mediatico e personale. La decisione arriva a distanza di mesi dall’inchiesta sull’avvelenamento che ha colpito la loro famiglia e che ha trasformato il piccolo centro molisano in un caso nazionale. La famiglia, secondo quanto riferito, aveva trovato temporaneamente ospitalità nella casa di una parente, situata nei pressi dell’abitazione originaria ancora sottoposta a sequestro. Il trasferimento verso il capoluogo regionale segna una nuova fase, dettata soprattutto dall’esigenza di ridurre l’esposizione pubblica e vivere in un contesto più riservato.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sono andati via”. Caso ricina, la notizia sul marito e l’altra figlia poco fa

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