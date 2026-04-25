Poco fa si è verificata una sparatoria in un ospedale, causando almeno una vittima e un ferito tra le forze dell’ordine. L’evento ha generato momenti di paura tra pazienti e personale sanitario, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione. Le autorità stanno ancora raccogliendo dettagli e non sono stati comunicati altri aggiornamenti ufficiali.

Momenti di terrore in un ospedale dove una sparatoria ha provocato almeno una vittima e un ferito grave tra le forze dell’ordine. Il bilancio è pesante: un agente di polizia è deceduto dopo essere stato colpito alla testa, mentre un secondo è rimasto gravemente ferito e lotta tra la vita e la morte in questi minuti. L’episodio è avvenuto a Chicago intorno alle 10:45 (le 17:45 in Italia) all’interno dell’Endeavor Health Swedish Hospital, nel quartiere Ravenswood. Secondo le prime ricostruzioni, i due agenti erano impegnati nella gestione di un sospettato già fermato per un altro reato e portato nella struttura per accertamenti. Per motivi ancora da chiarire, l’uomo è riuscito a esplodere diversi colpi di arma da fuoco, colpendo i due poliziotti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sparatoria in ospedale, la notizia poco fa: ci sono vittime

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