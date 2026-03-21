Il figlio minore di Lorella Cuccarini, Giorgio Capitta, si sposa con Sole Galanti, sua fidanzata e collega di lavoro. La cantante e conduttrice ha quattro figli avuti dal matrimonio con Silvio Testi, nati tra il 1994 e il 2000. Giorgio Capitta, che ora si prepara al matrimonio, è il più giovane tra i figli della showgirl.

Dal matrimonio tra Lorella Cuccarini e Silvio Testi sono arrivati i quattro figli Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio nati rispettivamente nel 1994, 1996 e 2000. Tre anni dopo le nozze celebratesi a Subiaco, Lorella e Silvio hanno dato il benvenuto alla primogenita Sara. Nata nel 1994, la prima figlia della Cuccarini ha studiato management in Svizzera ed attualmente lavora nel mercato immobiliare a Milano. Due anni dopo, nasceva Giovanni: il secondogenito della prof di Amici ha conseguito la laurea nel 2018 in Economia, Filosofia e Politica a Londra. Il 29enne ha nel curriculum un’esperienza televisiva, avendo lavorato come autore per il programma Liberi Tutti con Bianca Guaccero (2023). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il figlio minore di Lorella Cuccarini, Giorgio Capitta, si sposa: chi è la fidanzata Sole Galanti che lavora con lei

Articoli correlati

Leggi anche: Lorella Cuccarini: il figlio Giorgio Capitta si sposa con Sole Galanti

Il figlio di Lorella Cuccarini si sposa (con la stylist di mamma): nozze in vista tra Giorgio Capitta e Sole GalantiRoma – Lui, Giorgio Capitta, 25 anni, deejay alla consolle con il nome d’arte Dymsa, tiene la sua vita privata lontana dai social.

LORELLA CUCCARINI, giorno importante per mia figlia Chiara

Altri aggiornamenti su Lorella Cuccarini

Temi più discussi: Lorella Cuccarini, il figlio Giorgio Capitta si sposa; Fiori d’arancio per il figlio di Lorella Cuccarini: Giorgio dice sì a Sole; Lorella Cuccarini, il figlio Giorgio Capitta si sposa con Sole Galanti: chi è la fidanzata (che cura l'immagine della conduttrice); Lorella Cuccarini, matrimonio in vista: si sposa il figlio Giorgio Capitta.

Il figlio minore di Lorella Cuccarini, Giorgio Capitta, si sposa: chi è la fidanzata Sole Galanti che lavora con leiDal matrimonio tra Lorella Cuccarini e Silvio Testi sono arrivati i quattro figli Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio nati rispettivamente nel 1994, ... msn.com

Lorella Cuccarini, il figlio Giorgio Capitta si sposaSecondo le indiscrezioni, l’ultimogenito della conduttrice e professoressa di Amici sarebbe pronto a convolare a nozze con la compagna Sole Galanti, stylist di professione e già legata alla famiglia a ... vanityfair.it

“Credevano che io e Lorella Cuccarini fossimo fidanzati. L’aneurisma Tre settimane in coma e al risveglio non mi ricordavo nemmeno come ci si faceva la barba” facebook