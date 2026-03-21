Il figlio minore di Lorella Cuccarini Giorgio Capitta si sposa | chi è la fidanzata Sole Galanti che lavora con lei

Da metropolitanmagazine.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il figlio minore di Lorella Cuccarini, Giorgio Capitta, si sposa con Sole Galanti, sua fidanzata e collega di lavoro. La cantante e conduttrice ha quattro figli avuti dal matrimonio con Silvio Testi, nati tra il 1994 e il 2000. Giorgio Capitta, che ora si prepara al matrimonio, è il più giovane tra i figli della showgirl.

Dal matrimonio tra  Lorella Cuccarini  e  Silvio Testi   sono arrivati i quattro figli  Sara, Giovanni, Chiara  e  Giorgio  nati rispettivamente nel 1994, 1996 e 2000. Tre anni dopo le nozze celebratesi a  Subiaco, Lorella  e  Silvio  hanno dato il benvenuto alla primogenita  Sara. Nata nel 1994, la prima figlia della  Cuccarini  ha studiato management in  Svizzera  ed attualmente lavora nel mercato immobiliare a  Milano. Due anni dopo, nasceva  Giovanni: il secondogenito della prof di  Amici  ha conseguito la laurea nel 2018 in  Economia, Filosofia e Politica  a  Londra. Il 29enne ha nel curriculum un’esperienza televisiva, avendo lavorato come autore per il programma  Liberi Tutti  con  Bianca Guaccero  (2023). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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