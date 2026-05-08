SLG Store Lenovo Slim 65W | guida acquisto adattatore USB-C

Un nuovo adattatore USB-C da 65W compatibile con il modello Lenovo Slim è stato messo in vendita. La guida all'acquisto fornisce informazioni sui dettagli tecnici e sulla compatibilità dell'accessorio. È presente una nota di trasparenza che segnala l'inserimento di link di affiliazione, con una possibile commissione per acquisti effettuati tramite tali collegamenti, senza costi aggiuntivi per l'acquirente.

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