Sinfonia di Seghetti | il Padova espugna il Manuzzi dopo un match pirotecnico

Il Padova ha concluso la stagione di serie B con una vittoria al Manuzzi di Cesena, battendo la squadra locale con un risultato di 1-0. La partita si inserisce in un campionato caratterizzato da momenti alterni, culminato con tre successi consecutivi in casa che hanno garantito la salvezza. La sfida si è svolta davanti a un pubblico che ha assistito a un incontro intenso e ricco di emozioni.

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