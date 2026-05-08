Sinfonia di Seghetti | il Padova espugna il Manuzzi dopo un match pirotecnico
Il Padova ha concluso la stagione di serie B con una vittoria al Manuzzi di Cesena, battendo la squadra locale con un risultato di 1-0. La partita si inserisce in un campionato caratterizzato da momenti alterni, culminato con tre successi consecutivi in casa che hanno garantito la salvezza. La sfida si è svolta davanti a un pubblico che ha assistito a un incontro intenso e ricco di emozioni.
Si chiude al Dino Manuzzi di Cesena la stagione di serie B del Padova. Un campionato dai due volti, con un finale elettrizzante nel quale sono bastate tre vittorie per 1-0 casalinghe per mettere in ghiaccio la salvezza. Ecco perché la sfida odierna è l'occasione per esprimere un gioco brillante.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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