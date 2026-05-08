Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 riguardo alle difficoltà attuali della squadra. Ha sottolineato che il club sta attraversando un momento complicato e ha evidenziato l’importanza di ottenere una qualificazione in Champions League, anche con uno sforzo massimo. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulla necessità di affrontare con determinazione le prossime sfide.

U finale di stagione molto complicato quello del Milan. Dopo una lunga stagione fisso al secondo posto, il Milan di Massimiliano Allegri si ritrova al terzo posto, scavalcato dal Napoli, immischiato in una lotta che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile. Il girone di ritorno dei rossoneri, infatti, non è stato proprio il top. Sono ben 5 le sconfitte incassate dal Diavolo, l'ultima delle quali arrivata contro il Sassuolo grazie ai gol di Berardi e Laurentiè. Ora il diavolo è chiamato alla vittoria. Domenica, presso le mura di San Siro andrà in scena Milan-Atalanta, un vero e proprio match valido per l'Europa. A parlare di questo tema è stato anche l'ex calciatore rossonero Andriy Shevchenko, intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport 24 dopo il World Legends Padel Tour di Ginevra.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Shevchenko: “Milan? Momento difficile. Deve arrivare in Champions con tutte le forze”

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