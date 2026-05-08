Servizio coordinato di controllo dei carabinieri svolto nel weekend

Nel fine settimana, i carabinieri della compagnia di Chioggia hanno effettuato un servizio di controllo del territorio, coinvolgendo anche il personale di un’unità del nucleo cinofili di Torreglia. L’intervento si è concentrato nelle aree più frequentate, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della “mala movida”. Le forze dell’ordine hanno effettuato verifiche e controlli nelle zone di maggiore aggregazione, monitorando il rispetto delle normative e intervenendo dove necessario.

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Nel corso dell’ultimo fine settimana, i carabinieri della compagnia di Chioggia, coadiuvati da personale di un’unità del nucleo cinofili di Torreglia hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio per contrastare il fenomeno della “mala movida”, nei luoghi maggiormente.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Val di Susa, operazione antidroga dei Carabinieri : due arresti a Bussoleno, uno a Condove Notizie correlate Ardea. Servizio straordinario di controllo del territorio a cura dei Carabinieri di Anzio. Denunciate 7 persone per evasione e furto aggravato di energiaL’attività operativa ha comportato l’identificazione e il controllo di 67 soggetti, 41 veicoli e di un esercizio commerciale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Controlli dei carabinieri a Castiglione delle Stiviere, identificati 38 giovani ed espulso un 30enne; Stretta su bus e tir in autostrada, i controlli sulla A1. Nei guai autisti positivi alla cocaina; Notte di controlli a Nogara: 80 persone identificate, 15 multe stradali e tre locali sanzionati; Casalmaggiore: servizio coordinato nel casalasco da parte dei Carabinieri. Una persona è stata denunciata per evasione e due sono state segnalate per stupefacenti. Martinengo, Cividate al Piano e Cortenuova: maxi operazione di controllo preventivo dei carabinieri nelle piazzeL'Arma di Treviglio identifica 141 persone in una notte: in volo anche elicotteri per pattugliare le zone a rischio spaccio o di azioni illegali ... bergamo.corriere.it Movida sicura, il servizio di controllo interforze a CataniaCome ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del Questore di Catania, nell’ambito di quanto concor ... catanianews.it Otto in carcere e otto denunciati nel maxi servizio coordinato. Tra i reati contestati anche il furto di energia e la guida senza patente. - facebook.com facebook