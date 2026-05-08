I sindacati hanno annunciato una mobilitazione a causa delle preoccupazioni legate ai possibili licenziamenti in seguito al cambio di appalto del servizio gestito dall'azienda. La situazione riguarda la continuità dell'erogazione dell'energia elettrica a Roma e le modalità di assunzione dei lavoratori dell'azienda coinvolta, con scadenza prevista per il mese di maggio. Le parti interessate attendono chiarimenti sulle eventuali ricadute per i dipendenti.

? Domande chiave Come influirà il cambio di appalto sulla continuità elettrica di Roma?. Chi assumerà i lavoratori della NBT dopo la scadenza di maggio?. Perché i sindacati parlano di una possibile macelleria sociale a L'Aquila?. Quali conseguenze avrà il turnover tecnico sulla stabilità del servizio energetico?.? In Breve Scadenza appalto fissata al 31 maggio 2026 per la sede NBT di L'Aquila.. Sindacati SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILFPL mobilitano i lavoratori del servizio elettrico.. Rischio licenziamenti collettivi per decine di dipendenti coinvolti nel servizio outsourcing.. Possibili ripercussioni sulla continuità del servizio energetico per i cittadini di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Servizio Acea: sindacati in agitazione per il rischio licenziamenti

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