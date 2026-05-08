Serie B 2025-2026 | Analisi 38^ Giornata Promozioni e Verdetti

La 38ª giornata della Serie B 2025-2026 ha portato alcune decisioni definitive. Venezia e Frosinone hanno ottenuto la promozione in Serie A, mentre il Bari si è salvato all’ultima giornata. La Reggiana ha invece subito la retrocessione. La stagione si è conclusa con molte emozioni e cambiamenti nelle posizioni delle squadre in classifica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Serie B 2025-2026: Venezia e Frosinone in Paradiso. Il Bari si salva al fotofinish, incubo Reggiana. Si è chiusa con un concentrato di emozioni la Serie B 20252026. L’ultima danza di questa stagione regolare ha consegnato agli annali i nomi delle regine, delle deluse e di chi, con le unghie e con i denti, si è guadagnato il diritto di sperare ancora. In questa analisi della 38 giornata di Serie B 2025 2026, ripercorriamo i momenti cruciali di una serata indimenticabile. Venezia Campione, il Frosinone segue a ruota. Il Penzo è una bolgia. Il Venezia non trema contro il Palermo e, grazie a un solido 2-0, mette il sigillo su una stagione dominata dall’inizio alla fine.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Serie B 2025-2026: Analisi 38^ Giornata, Promozioni e Verdetti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX VENEZIA vs PALERMO in DIRETTA con TELECRONACA | SERIE B LIVE Notizie correlate Provvedimenti disciplinari Serie B 2025/26: i verdetti della 30ª giornataQuesto contenuto sintetizza i provvedimenti disciplinari emanati dall’organo competente della Federazione Italiana Pallacanestro in relazione alla... Hellas Verona-Milan, trentatreesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e Serie A 2025/2026Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie B, la classifica della stagione 2025-2026; Pronostico Catanzaro-Bari analisi, quote e consigli; Serie B, il borsino a due turni dalla fine: il Venezia vede la A, incubo retrocessione per Spezia e Bari; Serie B: Venezia a un passo dalla A, situazione critica per la salvezza. Serie B, tutti i verdetti dell’ultima giornata: Frosinone in A con il 5-0 al Mantova, Bari ai playout. Reggiana, Pescara e Spezia retrocesse. Avellino ai playoffSerie B ultima giornata 8 maggio 2026: Frosinone promosso con il 5-0 al Mantova. Monza ai playoff (2-2 con Empoli). Avellino 8°. Bari salvo con la rimonta 3-2 a Catanzaro, va ai playout col Südtirol. lifestyleblog.it Serie B, cala il sipario sulla stagione regolare: i risultati dell’ultima giornata, i verdetti, gli accoppiamenti playoff e playoutCala il sipario anche sulla stagione 2025-2026 della Serie B. Definiti tutti i verdetti, che lasceranno ora spazio agli spareggi decisivi per promozione e retrocessione. Intanto, questa sera, nessuna ... strettoweb.com : Sei appena stato promosso in Serie A #Frosinone #SerieBKT #DAZN x.com Posizione in classifica di Serie A se presa da quando Spalletti è arrivato alla Juve reddit