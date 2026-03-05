Provvedimenti disciplinari Serie B 2025 26 | i verdetti della 30ª giornata

Nella 30ª giornata della Serie B 202526, sono stati annunciati i provvedimenti disciplinari dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Le sanzioni coinvolgono giocatori e allenatori di diverse squadre, con multe e sospensioni. I dettagli specifici delle infrazioni e le relative conseguenze sono stati comunicati ufficialmente dall’organo competente.

Questo contenuto sintetizza i provvedimenti disciplinari emanati dall’organo competente della Federazione Italiana Pallacanestro in relazione alla 30ª giornata della stagione regolare di Serie B Nazionale 202526, undicesima di ritorno. L’azione disciplinare riguarda le gare disputate mercoledì 4 marzo e mira a definire le responsabilità disciplinari secondo le norme vigenti. L’esposizione sintetizza i riferimenti essenziali, l’ambito di applicazione e le conseguenze previste, fornendo una descrizione chiara e accurata delle decisioni adottate. ambito di applicazione dei provvedimenti disciplinari: le misure interessano le competizioni della 30ª giornata della stagione regolare 202526 di Serie B Nazionale, nonché le normative che disciplinano le condotte dei team, dei tecnici e degli atleti coinvolti nelle gare in questione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 30a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Leggi anche: Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 26^ giornata Una selezione di notizie su Provvedimenti disciplinari. Temi più discussi: FIP, i provvedimenti disciplinari della Serie B Nazionale 2025/26 - 29^ giornata; Giustizia sportiva: I provvedimenti disciplinari dopo Seregno-Monza di Serie B 2025/26; Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la ventisettesima giornata; Serie B femminile 5^ giornata di ritorno, le decisioni del giudice sportivo, una calciatrice squalificata. Squalificati in Serie B 2025/2026 dopo la 26° giornataUna giornata di squalifica per Tonoli del Modena, Elia e Magnino dell'Empoli, Fusi e Perrotta del Padova, Gravillon del Pescara, Matheus della Reggiana e Sounas dell'Avellino ... calciomagazine.net Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: 10 giocatori e 2 tecnici squalificatiIl giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo le partite della terza giornata di ritorno del campionato. Sono dieci i calciatori fermati p ... corrieredellosport.it Giustizia sportiva: I provvedimenti disciplinari dopo Piné-Chiavenna di IHL Division 1 2025/26 x.com Le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultimo turno di Eccellenza Marche hanno prodotto sanzioni, squalifiche e provvedimenti disciplinari destinati a incidere sulle prossime giornate di campionato. - facebook.com facebook