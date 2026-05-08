Scuola protesta negli istituti tecnici | Riforma dannosa per docenti e studenti

In molte scuole tecniche della regione, si è registrata una forte adesione allo sciopero nazionale, con studenti e docenti che hanno manifestato il loro dissenso nei confronti della recente riforma. La protesta ha coinvolto numerosi istituti, portando a cancellazioni di lezioni e a momenti di discussione tra le parti interessate. La mobilitazione si inserisce in un quadro di contestazioni più ampio, riflettendo le preoccupazioni sul futuro degli istituti tecnici.

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Il Friuli Venezia Giulia risponde con una partecipazione massiccia allo sciopero nazionale degli istituti tecnici. Massimo Gargiulo, segretario della Flc Cgil regionale, ha espresso forte preoccupazione per la riforma voluta dal ministro Valditara, definendola “non una sperimentazione ma un.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sciopero scuola a Roma l’8 maggio: studenti e docenti in piazza contro la riforma degli Istituti tecnici Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sciopero scuola, protesta contro la riforma degli istituti tecnici: corteo a Milano; Scuola, monta la protesta contro la riforma dei tecnici: oltre 30mila firme. Il 7 maggio sciopero; La scuola in sciopero contro la riforma degli istituti tecnici; Riforma degli istituti tecnici, guerra, fondi: la protesta della scuola. Scuola, protesta negli istituti tecnici: Riforma dannosa per docenti e studentiForte adesione allo sciopero regionale contro il piano Valditara. La Flc Cgil denuncia il taglio di oltre 600 ore di lezione e il rischio di trasformare l'istruzione in un semplice addestramento profe ... udinetoday.it Scuola, protesta a Messina contro la riforma degli istituti tecnici. Tagli alle materie e meno formazioneSi sono ritrovati insieme in piazza Unione Europea per protestare contro la riforma degli istituti tecnici promossa dal Ministero dell’Istruzione ... 98zero.com Chiusura di via Gambalunga per la festa della scuola Ferrari: "E chi deve lavorare" Leggi qui: https://altarimini.it/chiusura-di-via-gambalunga-per-la-festa-della-scuola-ferrari-e-chi-deve-lavorare.php - facebook.com facebook Iglesias, rubano un pc e una lavagna multimediale in una scuola: denunciati x.com