Il ministro dell’Istruzione ha commentato con durezza lo sciopero nel settore scolastico, definendo il linguaggio usato nelle piazze “di 60 anni fa” e “da vetero comunismo fuori dalla storia”. La riforma proposta dal ministero ha suscitato proteste, che sono state accompagnate da critiche sulla sua natura considerata “classista”. La discussione si concentra ora sulle modalità di comunicazione e sulle posizioni delle parti coinvolte.

«Nelle piazze è stato usato un linguaggio di 60 anni fa, da vetero comunismo fuori dalla storia». Il ministro dell’Istruzione (e merito) Giuseppe Valditara ha commentato piccato lo sciopero della scuola di ieri. Ma non con parole inaspettate: il leghista ha costruito tutta la sua azione contro presunti pericoli derivanti da un’educazione «sessantottina», difesa da un sindacato che «fa indottrinamento» (la Flc Cgil) e devastata da studenti «violenti» che vanno puniti e controllati. LA MOBILITAZIONE di ieri aveva, quindi, tutte le caratteristiche per far saltare i nervi al ministro. Sindacati (oltre alla Flc Cgil anche Cobas Scuola, Usb, Cub...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Scuola in sciopero: la riforma di Valditara è «classista»

Milano, sciopero degli istituti tecnici: Flc Cgil e Cub Sur in corteo da piazza Medaglie d'oro

Notizie correlate

Sciopero della scuola a Milano, studenti e personale davanti alla prefettura: "La scuola di Valditara non è la nostra"Riforma degli istituti tecnico-professionali, rinnovo contrattuale “inadeguato”, prove invalsi e “militarizzazione” della scuola.

Sciopero Riforma istituti tecnici, opposizioni attaccano: “Valditara mette toppe, serve confronto vero”. Per la FLC CGIL alta l’adesioneLa mobilitazione nazionale di oggi ha riacceso i riflettori sulla riforma degli istituti tecnici.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Sciopero Istituti tecnici il 7 maggio: come aderire; Sciopero scuola, protesta contro la riforma degli istituti tecnici: corteo a Milano; La scuola in sciopero contro la riforma degli istituti tecnici; Sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici.

Sciopero scuola oggi a Bologna, studenti lanciano pomodori contro i fantocci di Meloni e ministriUna giornata di mobilitazione, indetta da Usb e appoggiata da Cigl, Cobas e la Rete nazionale contro l’istruzione tecnica voluta dal Ministero, che raduna studenti, docenti e personale Ata ... ilrestodelcarlino.it

Sciopero scuola, il corteo: «In una fase di distruzione totale e completa» VIDEOSciopero nazionale degli istituti tecnici. A Milano il corteo organizzato da Usb Scuola Lombardia si è diretto sotto la Prefettura. La protesta è contro il riordino dei ... ilgazzettino.it

Un’inchiesta del Guardian svela il Dipartimento 4 della Bauman di Mosca: una scuola segreta del GRU che addestra i migliori studenti a hacking, cyber-spionaggio, ingerenze elettorali e disinformazione per le operazioni militari russe nel mondo. - facebook.com facebook

Cooking quiz 2026: sul podio europeo una scuola di Salsomaggiore x.com