Durante la trasmissione Piazzapulita su La7, si è svolto un acceso confronto tra la giornalista e scrittrice Paola Caridi e l’ex deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele – Due Popoli Due Stati. La discussione ha coinvolto la legittimità della fondazione di Israele e le circostanze che hanno portato alla creazione dello Stato, concentrandosi anche sulla Nakba e sui conseguenti spostamenti di popolazioni palestinesi.

Botta e risposta a Piazzapulita (La7) tra la giornalista e scrittrice Paola Caridi ed Emanuele Fiano, ex deputato Pd e presidente nazionale di S inistra per Israele – Due Popoli Due Stati, sulla responsabilità storica della nascita dello Stato di Israele e sul significato della Nakba. Caridi apre il confronto con toni duri, chiedendo se in Israele si rendano conto di ciò che sta accadendo a Gaza e nel sud del Libano. Denuncia l’utilizzo del modello Khan Yunis, con la desertificazione di un pezzo di un paese minando interi villaggi, compresi quelli cristiani. E avverte: “Noi stiamo parlando di un urbicidio che riguarda l’intero Mediterraneo orientale, da Gaza a Tiro fino a Beirut”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontro Fiano-Caridi. “La fondazione di Israele è legale”. “È nato cacciando i palestinesi e distruggendo 500 villaggi”. Su La7

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