America' s Cup Santanchè | Booster importante per il turismo della Campania

La ministra del turismo ha commentato l'importanza della America's Cup, sottolineando che rappresenta un'opportunità significativa per il settore turistico della Campania. Ha evidenziato come l'evento possa portare un aumento di visitatori e visibilità alla regione. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto in cui si punta a valorizzare le risorse locali attraverso manifestazioni di rilevanza internazionale.

(LaPresse) “È una grande occasione. Devo dire che Napoli e la Campania da un punto di vista turistico stanno andando bene, però sicuramente avere la Coppa America qua vuol dire un booster importante per la crescita del turismo, investimenti, una campagna di promozione in tutto il mondo, perché la Coppa America è vista in tutto il mondo e questo rafforzerà ancora di più la destinazione Napoli la destinazione Campania. Veniamo dal successo delle Olimpiadi, che comunque sono state una grande manifestazione, adesso abbiamo ancora in corso le Paralimpiadi che stanno andando bene. Questi eventi sportivi sono molto importanti. Sia perché sono degli... 🔗 Leggi su Lapresse.it

