Santissimo Salvatore e Tuscia fantasy | orari percorsi viabilità e parcheggi per residenti

Nel centro storico di Viterbo si svolgono questo fine settimana due eventi: la Festa del Santissimo Salvatore e il Tuscia fantasy. Sono stati annunciati gli orari e i percorsi delle manifestazioni, insieme alle indicazioni sulla viabilità e i parcheggi disponibili per i residenti e i visitatori. Le autorità hanno predisposto misure per regolare il traffico e facilitare l’accesso alle zone interessate dagli eventi.

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Nuovo fine settimana di eventi nel centro storico di Viterbo, tra la Festa del Santissimo Salvatore e il Tuscia fantasy. Si parte alle 15 di sabato 9 maggio con il via, tra piazza dei Caduti, della Repubblica e via Marconi, della seconda edizione del Tuscia fantasy: fino a domenica 10 stand.🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Gigi D’Alessio al PalaRescifina, cambia la viabilità: strade chiuse, parcheggi e percorsi obbligati per il doppio concertoMessina si prepara al doppio appuntamento musicale con Gigi D’Alessio e la tournée “Gigi Palasport”, in programma il 24 e 25 aprile al PalaRescifina,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Santissimo Salvatore e Tuscia fantasy: orari, percorsi, viabilità e parcheggi per residenti; Festa del Santissimo Salvatore, torna a Viterbo la solenne processione: occhio ai divieti in centro; Festa del Santissimo Salvatore a Viterbo: processione con buoi, mercato medievale e angolo delle torture; Fiera di San Salvatore a Sampierdarena con banchi di merci varie e processione per le vie del quartiere. Processione per la Festa del Santissimo Salvatore, attenzione alla viabilitàLa solenne processione partirà alle ore 18,40 da piazza Santa Maria Nuova NewTuscia – VITERBO – Festa del Santissimo Salvatore, proseguono gli appuntamenti previsti dal programma per l’edizione 2026. newtuscia.it L’enigma dell’angelo con la spada nell’icona del Santissimo Salvatore: chi è?L'enigma dell'angelo con la spada nell'icona del Santissimo Salvatore: chi è?. Viterbo - In occasione della festa del Ss. Salvatore, un’analisi iconografica del trittico ritrovato dai bifolchi nel 128 ... tusciaweb.eu CAVA DE’ TIRRENI, RESTITUITA SCULTURA TRAFUGATA NEL 1884 DALLA CHIESA SANTISSIMO SALVATORE Era stata trafugata il 15 novembre del 1984: ad oltre quarant’anni di distanza, questo pomeriggio, in esecuzione di un decreto... x.com