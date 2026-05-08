Santa Rosa il corteo compie 50 anni e diventa manifestazione storica | nuovi abiti e arriva il priore del ' 700 | FOTO

Da viterbotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corteo storico di Santa Rosa celebra i suoi primi cinquant’anni di vita con una trasformazione significativa. L'edizione del 2026 si distingue per un rinnovamento estetico, che coinvolge il ritorno a vestiti antichi e l’introduzione di nuove interpretazioni dei costumi tradizionali. Quest’anno si aggiunge anche l’arrivo del priore del XVIII secolo, simbolo di un collegamento più forte con le origini storiche della manifestazione.

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Il corteo storico di santa Rosa cambia volto per festeggiare il suo primo mezzo secolo di vita. L'edizione del 2026 non sarà una semplice ricorrenza, ma porterà in strada una vera rivoluzione estetica che parte dal recupero degli antichi costumi. Grazie a un lavoro di ricerca sulle fonti del.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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