San Bonifacio IV papa | il pontefice che consacrò il Pantheon a Santa Maria ad Martyres

Il 8 maggio, durante il Tempo di Pasqua, la Chiesa ricorda San Bonifacio IV, papa nato probabilmente nella regione della Marsica tra il 608 e il 615. È noto soprattutto per aver consacrato il Pantheon a Santa Maria ad Martyres, un episodio che si è tramandato nel corso dei secoli. La data segna una ricorrenza religiosa dedicata a questa figura che ha avuto un ruolo importante nella storia della Chiesa e di Roma.

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L’ 8 maggio, nel cuore del Tempo di Pasqua, la Chiesa fa memoria di San Bonifacio IV (608?615), pontefice originario della Marsica. Guidò la comunità cristiana in anni segnati da carestie ed epidemie, distinguendosi per equilibrio pastorale e per l’attenzione alla riforma della vita ecclesiale. L’atto più celebre del suo pontificato fu la trasformazione del Pantheon in chiesa cristiana: ottenuto il tempio dall’imperatore Foca, Bonifacio lo consacrò come Santa Maria ad Martyres (tradizionalmente il 13 maggio 609 ). Con questo gesto fissò al centro di Roma la memoria di Maria e di tutti i martiri, offrendo un segno eloquente della continuità tra la città antica e la fede cristiana.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Bonifacio IV, papa: il pontefice che consacrò il Pantheon a Santa Maria ad Martyres Notizie correlate San Martino I, papa e martire: il pontefice che sfidò il monotelismoSan Martino I (†655), papa e martire, è ricordato come il pontefice che difese con fermezza l’ortodossia cristologica e la libertà della Chiesa in un... Papa Leone a Napoli, Piazza del Plebiscito e Pompei si preparano ad accogliere il PonteficeNapoli si prepara ad accogliere Papa Leone XIV venerdì 8 maggio, il Pontefice la mattina sarà a Pompei e poi, nel pomeriggio, raggiungerà il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: San Bonifacio IV, papa: il pontefice che consacrò il Pantheon a Santa Maria ad Martyres; Santo del giorno 08 Maggio 2026: San Vittore, martire; In libreria Liberi sotto la grazia, gli scritti inediti del Papa quando era priore agostiniano; Cinema a 4 euro a Verona: ecco i film da vedere stasera. San Bonifacio IV, papa: il pontefice che consacrò il Pantheon a Santa Maria ad MartyresL’8 maggio la Chiesa ricorda San Bonifacio IV (608?615), che consacrò il Pantheon ai martiri e promosse il monachesimo. ilgiorno.it Il Papa marsicano Bonifacio IV celebrato nella sua terra: l’omaggio di San Benedetto dei MarsiSan Benedetto dei Marsi. Il Papa marsicano Bonifacio quarto celebrato nella sua patria nell’anno del Giubileo: l’omaggio di San Benedetto dei Marsi. L’Amministrazione Comunale di San Benedetto dei ... marsicalive.it Maicol Faccini, candidato per Salviamo San Bonifacio, presenta le priorità per il territorio in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. GUARDA IL VIDEO #veronanetwork Maicol Faccini Salviamo San Bonifacio - facebook.com facebook