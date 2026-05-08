Sabato da estate anticipata poi cambia tutto | le previsioni per il fine settimana a Novara e nel Vco
Il fine settimana previsto nel novarese e nel Vco sarà caratterizzato da due diverse fasi. Sabato si prevede tempo soleggiato e temperature elevate, tipici di un'estate anticipata. Tuttavia, nelle ore successive, le condizioni meteo cambieranno con un aumento dell’instabilità e possibili piogge, modificando così l’andamento climatico previsto per il periodo.
Sarà un week end "a due facce" quello in arrivo nel novarese e Vco, con una prima parte caratterizzata da caldo e sole e una seconda parte più instabile.Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Manuel Mazzoleni, infatti, "il fine settimana in arrivo si preannuncia come un vero e proprio.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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