Sabato da estate anticipata poi cambia tutto | le previsioni per il fine settimana a Novara e nel Vco

Il fine settimana previsto nel novarese e nel Vco sarà caratterizzato da due diverse fasi. Sabato si prevede tempo soleggiato e temperature elevate, tipici di un'estate anticipata. Tuttavia, nelle ore successive, le condizioni meteo cambieranno con un aumento dell’instabilità e possibili piogge, modificando così l’andamento climatico previsto per il periodo.

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Sarà un week end "a due facce" quello in arrivo nel novarese e Vco, con una prima parte caratterizzata da caldo e sole e una seconda parte più instabile.Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Manuel Mazzoleni, infatti, "il fine settimana in arrivo si preannuncia come un vero e proprio.🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Meteo, a Novara e nel Vco è già (quasi) estate: sole e 27°C, ma la prossima settimana cambia tutto Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Sabato da estate anticipata, poi cambia tutto: le previsioni per il fine settimana a Novara e nel Vco; Maggio, sabato scoppia l’estate in Toscana, ma domenica scatta la trappola: ecco dove colpiranno i temporali; Settimana di maltempo al Centro-Nord, estate anticipata al Sud; Sarnico, il Lido Nettuno in anticipo: la stagione si apre il 1° maggio. C’è posta per te chiude con una puntata d'anticipo: cosa andrà in onda sabato prossimo e quanto torna Maria De FilippiLa puntata andata in onda ieri, 7 marzo 2026, è stata l’ultima di questa stagione di C’è posta per te, il people show del sabato sera di Canale 5. Una conclusione che ha sorpreso molti telespettatori, ... leggo.it #VeneziaperImmagini Buongiorno da #Venezia Buon sabato 9 maggio e buon fine settimana! x.com Domanda per i gay/queer italiani: sono pazzo io o in Italia ce la passiamo male reddit