Il segretario di Stato statunitense si trova a Roma in una visita ufficiale volta a rafforzare i rapporti tra gli Stati Uniti e l’Italia. La visita arriva in un momento di tensione tra le due nazioni, causata in parte dagli attacchi di un ex presidente americano. Durante il soggiorno, Rubio incontra rappresentanti delle istituzioni italiane e discute di questioni di interesse comune. La missione si concentra sul mantenimento di un’alleanza stabile tra i due paesi.

Prosegue il delicato viaggio in Italia del segretario di Stato americano Marco Rubio, impegnato nel tentativo di ricucire i rapporti tra Washington e Roma, messi in crisi dalle bordate di Donald Trump contro Papa Leone XIV, accusato di essere “morbido” con l’Iran, e contro la premier Giorgia Meloni, rea, secondo il tycoon, di non averlo sostenuto nel conflitto con Teheran. Una giornata fitta di incontri, iniziata con un faccia a faccia di un’ora alla Farnesina tra Rubio e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Al termine del colloquio, definito dalle parti “positivo”, il ministro ha tenuto un punto stampa durante il quale ha spiegato di aver detto al segretario di Stato Usa di essere “convinto che l’Europa abbia bisogno dell’America, l’Italia abbia bisogno dell’America, ma anche gli Stati Uniti abbiano bisogno dell’Europa e dell’Italia.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Rubio a Roma per salvare l’alleanza tra Usa e Italia, messa in crisi dagli attacchi di Trump

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